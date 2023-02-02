28-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная-2022» Р'Бонни Габриэль решила показать себя без лишних прекрас: без прически, макияжа и модного наряда, пишет Politeka.net.

Позируя перед камерой в белом домашнем халате, «Мисс Вселенная-2022» сообщила, что в єтот день отдала предпочтение минимальному количеству косметики.

«Сегодня легкий макияж», - прокомментировала Р'Бонни Габриэль кадры, на которых она наносит на ресницы туш. Волосы «Мисс Вселенной» распущены, на губах едва заметный блеск.

Также в своем Инстаграме Р'Бонни опубликовала кадры, снятые через несколько мгновений после того, как ее объявили самой красивой девушкой вселенной.

Второе место получила представительница Венесуэлы, третье - конкурсантка из Доминиканской Республики. После победы Р'Бонни Габриэль атаковали фанаты других участниц конкурса с обвинениями в мошенничестве и «краже» короны.

На «Мисс Вселенную-2022» вылились буквально тонны хейта со стороны поклонников красавиц из Венесуэлы и Доминиканской Республики.

В своих соцсетях Р'Бонни Габриэль оставила критику без внимания.

Напомним, что ранее "Мисс Вселенная" показала удачный образ в болотно-зеленом пальто.

Также "Мисс Вселенная" показала, как можно носить туфли на каблуках с носками.