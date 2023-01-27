Так, днями 28-річна володарка корони Міс Всесвіт-2022 віддала перевагу міні-спідниці з легкою шубкою білого кольору, пише Politeka.net з посиланням на сторінку Р'Боні в Інстаграм.

Свій образ у Нью-Йорку Р'Боні Габріель доповнила темно-синім кепі. Примітно, що, незважаючи на холодну погоду, «Міс Всесвіт» вирішила відмовитися від чобіт на користь легких туфель із відкритою п'ятою на підборах.

Не можна не звернути увагу на ще один модний тренд в образі Габріель. Міс Всесвіт-2022, всупереч модним традиціям, носить туфлі зі шкарпетками. Втім, як показав модний подіум, комбінувати шкарпетки з відкритим взуттям або туфлями на підборах – більше не табу.

"Як Барбі", "Дуже модно!", "Вона ікона моди", "Думаю, що вона буде однією з наймодніших Міс Всесвіт, яку ми коли-небудь могли мати. Її професія модельєра припала їй дуже до речі…», «Люблю її», «Мені подобається, як вона ризикує своїм зовнішнім виглядом», - обговорюють вбрання Р'Боні Габріель у соцмережах.

Нагадаємо, Міс Всесвіт у болотно-зеленому пальті показала стильний образ.

Також повідомлялося, що Р'Боні Габріель продовжують хейтувати за те, що вона нібито нечесно виграла на конкурсі. Американку атакували фанати інших двох красунь – з Венесуели та Домініканської Республіки.

Крім того, Politeka.net писала, що українська красуня Вікторія Апанасенко отримала несподівану нагороду.