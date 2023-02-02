На своей странице в Instagram звезда рассказала, что на самом деле ждет организаторов пьяных вечеринок в Киеве, которые унижали девушек без сознания.

"Осторожно, ФЕЙКИ!! Всем, кто сейчас будет делать перепосты подонков, устроивших насилие и их постов о якобы свободе и планах о следующих вечеринках!! Двое под стражей в СИЗО (фигуранты), остальные под контролем. Знаю не только со слов. Это фейки и желание сохранить «лицо». Светит им по 7 лет!!! Ну а всем, кто смотрит и считает их не виноватыми, отпишитесь сразу, комментарии оставлять не стоит, блокирую сразу", — подчеркнула Катя Осадчая.

В комментариях на публикацию отреагировала актриса Наталья Денисенко: "Все цивилизованные украинцы ждут их жесткого наказания!!! Потому что такого не должно быть в нашей свободной, процветающей стране!!!".

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила, что организаторам вечеринок в столице, которые унижали девушек, грозит до 7 лет лишения свободы.

Накануне следователи полиции Киевской области вместе с оперативниками и прокурорами провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

В настоящее время два организатора задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других потерпевших.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.