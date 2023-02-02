Как пишет Politeka.net, Украина победила на Евровидении-2022 и завоевала право быть принимающей страной конкурса в 2023 году. Но из-за боевых действий организаторы приняли решение перенести конкурс в Великобританию, где он пройдет в Ливерпуле. Украину там представят группа TVORCHI, которые победили на Нацотборе, где обошли КРУТЬ и Jerry Heil. А теперь организаторы конкурса показали сцену, которая будет в Ливерпуле. Фотографии опубликовали у себя на страничке в Инстаграм "Суспільне.Євробачення".
"Такова сцена Евровидения-2023", - написал украинский вещатель.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как в 5 элементе)) космос";
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"В 2017 была лучше";
"Хорошо что без солнца и воды, а то не хочется чтобы второй год подряд была хреновая сцена)";
"Очень скромно";
"Звездолет "Энтерпрайз" на пути к звездам)";
"Я, наверное, впервые в жизни реагирую типа wow. Потому что обычно даже если нравится, то не так сильно как в этом году";
"Хорошая сцена означает только одно. Евровидение в этом году будет огонь!";
"Мне нравится сцена!".
Напомним, Великобритания презентовала символику "Евровидения-2023", украинцы в ярости
А еще Politeka сообщала, что песня Нацотбора на Евровидение стала хитом ТикТока, видео
Также Politeka писала, что TVORCHI стали официальным участником Евровидения, украинцы в ярости