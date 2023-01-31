Как пишет Politeka.net, украинская группа Kalush победила на шоу "Евровидение", завоевав право быть принимающей страной в следующем году. Но из-за военных действий в Украине организаторы концерта приняли решение отдать Великобритании эту важную роль. Подготовка к конкурсу активно идет и в сети появились слоган и логотип проекта, который пройдет в мае текущего года. Об этом сообщило "Суспільне" в своем Инстаграм.

"United by music.

Слоган и лого Евровидения этого года.

Дизайн создан благодаря сотрудничеству агентства Superunion в Великобритании и украинской креативной студии Starlight Creative.

Совсем скоро о новом логотипе и дизайне Евровидение мы расскажем в новом дайджесте «Вотсап, Eurovision», потому что пообщались с обеими командами, работавшими над дизайном!", - біло отмечено в публикации.

Украинцы начали активно обсуждать символику в комментариях:

"Очень просто, концепты и то больше поражали. К сожалению Zero";

"Минималистично и со вкусом давно не было логотипов в таком стиле и в такой цветовой гамме с преобладанием желтого цвета";

"Как по мне какое-то очень яркое, меня не заепило( И слоган, музыка объединяет какой-то противоречивый. В данном случае, мы отказываемся от русской музыки. А прочитав такой слоган возникает мысль, ну вы чего, музыка же объединяет. Ну не знаю, как-то странно.Ну это мои ощущения, никому не навязываю";

"по правде говоря, мне не понравилось. слишком красочный. и кое-что напоминает лого 2017. в этом случае с негативными комментариями иностранцев я таки согласна".

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