Как пишет Politeka.net, TVORCHI - победители Нацотбора на Евровидение-2023 в Украине. Коллективу удалось обойти Jerry Heil и KRUTb, что вызвало большие споры среди украинцев. А теперь стало известно, что TVORCHI подписали контракт с украинским вещателем, став официальным представителем Украины на Евровидении-2023. Об этом сообщает "Суспільне" на своей страничке в Инстаграм.
"Официально: группа TVORCHI представит Украину на Евровидении-2023.
Общественное Вещание подписало договор с победителем Национального отбора на Евровидение-2023 группой TVORCHI на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023, финал которого состоится 13 мая в Великобритании", - написано было в публикации.
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