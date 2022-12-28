Группа TVORCHI официально подписала контракт на участие на "Евровидение-2023" с украинским вещателем.

Как пишет Politeka.net, TVORCHI - победители Нацотбора на Евровидение-2023 в Украине. Коллективу удалось обойти Jerry Heil и KRUTb, что вызвало большие споры среди украинцев. А теперь стало известно, что TVORCHI подписали контракт с украинским вещателем, став официальным представителем Украины на Евровидении-2023. Об этом сообщает "Суспільне" на своей страничке в Инстаграм.

"Официально: группа TVORCHI представит Украину на Евровидении-2023.

Общественное Вещание подписало договор с победителем Национального отбора на Евровидение-2023 группой TVORCHI на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023, финал которого состоится 13 мая в Великобритании", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Парень хороший ,но это далеко не наша культура";

"никакого скандала.. Даже не интересно. Совет за ребят, искренне поздравляю!".

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