Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором пошутила на тему, что делает, когда хочется поплакать.

В коротком ролике Оля сидит за пианино, снимает себя на камеру и делится с поклонниками своими мыслями: "Такое настроение, что упала бы на пол, как в пять годиков, и поплакала бы. Но пол холодный, колени хрустят, туш потечет. Буду, к*рва, сильная".

В подписи к публикации Цибульская добавила: "Как ты? Я качаюсь на эмоциональных качелях. Обнимаюсь с теми, кого люблю, и держусь на вере в ВСУ и чувстве юмора. Все будет Украина".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новое видео звезды:

"Хочется рыдать… столько боли, смертей, несправедливости. Боже, где ты, помоги".

"Хорошо, когда так получается. А если сил больше нет?".

"Да, эмоциональное состояние желает лучшего. Но мы должны быть сильными".

"Да, и когда хочется так и сделать, честно, но мы же женщины должны быть сильными! Верим в ВСУ и чувство юмора!".

"Как хорошо сказано".

"Эмоциональные качели – то плачу, то смеюсь".

"Это обо мне сегодня. Уже просто крыша подрывает от новостей о наступлении. Очень страшно".

"Иногда хочется не то слово что поплакать, а зарыдать. Но нужно быть сильными".

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