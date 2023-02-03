Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов.

В новом интервью Славе Демину Даниэль Салем ответил на вопрос, как к вопросу языка относятся украинские зищитники на передовой.

"Во-первых, мы там не разговариваем на русском. Я разговариваю на одесском, кто-то разговаривает на херсонском, кто-то разговаривает на харьковском - поэтому мы не говорим на русском. Там нет вопросов, объясню почему. Я как человек, знающий несколько языков, понимаю, что есть язык, на котором ты думаешь. И чтобы перестроиться, надо прям думать об этом. Когда летят пули, когда надо очень быстро что-то делать, я извиняюсь, но мы говорим на том языке, на котором мы привыкли", — заявил звездный боец.

Он также сделал оптимистический прогноз о судьбе русского языка в Украине.

"Для меня не проблема общаться на одесском языке, но я буду "ванговать", что русскому языку остался где-то год, и его вообще не будет ни у одного украинца. Даже те, которые говорят: "Да мне так удобно, я всегда так говорил". Думаю, все скоро поймут, что язык — это тоже оружие, и очень большое оружие. Каждый раз, когда мы разговариваем по-украински, умирает один орк", — подчеркнул Даниэль Салем.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.