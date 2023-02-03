Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала горячие фото со своего отдыха на Мальдивах. На новых снимках она запечатлена, видимо, на ночном пляже. Сначала она появляется в кадре в узком черном костюмчике, который состоит их шорт и майки, а затем снимает верх и позирует уже топлес. Волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на ее лице счастливая улыбка.

В подписи к публикации Квиткова ничего не написала, оставила лишь эмодзи в видео луны. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Если быть мамой, то только такой".

"Какая Вы невероятная! А фигура огонь".

"Интересно кто делает эти фото".

"Квиткова расцветает".

"О, сейчас понаписывают "не успели расстаться, как голой фотографируется". Очень кайфовая, естественная и натуральная".

"Даша, кто делает вам такие фото?".

"Сделали грудь, теперь есть чем похвастаться".

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

Как сообщала Politeka, "Прямо в шоке, как он вырос": Квиткова после разрыва с "Холостяком" Добрыниным показала отдых с сыном.

Также Politeka писала, что "Сын впервые произнес…": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась материнской радостью.