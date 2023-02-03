Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.
Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала горячие фото со своего отдыха на Мальдивах. На новых снимках она запечатлена, видимо, на ночном пляже. Сначала она появляется в кадре в узком черном костюмчике, который состоит их шорт и майки, а затем снимает верх и позирует уже топлес. Волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на ее лице счастливая улыбка.
В подписи к публикации Квиткова ничего не написала, оставила лишь эмодзи в видео луны. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"Если быть мамой, то только такой".
"Какая Вы невероятная! А фигура огонь".
"Интересно кто делает эти фото".
"Квиткова расцветает".
"О, сейчас понаписывают "не успели расстаться, как голой фотографируется". Очень кайфовая, естественная и натуральная".
"Даша, кто делает вам такие фото?".
"Сделали грудь, теперь есть чем похвастаться".
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