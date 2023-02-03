В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала неожиданные кадры со своей подругой-косметологом.
"Да, мне в жизни всегда везло на вдохновляющих меня людей, которые помогали мне со становлением тем, кем я мечтала)) заниматься своей внешностью важно, и требует много сил, знаний, терпения и времени! Но это того стоит, любить свое отражение в зеркале — круто!!!!!!У меня есть моя Таня, которая уже два года своими хрупкими ручками делает чудеса с моей кожей, моим телом, а скоро еще и волосами)", — пишет Александра Зарицкая.
На фотографиях, сделанных с разницей в год, можно заметить изменения и у певицы, и у ее подруги.
"Фотки длиной в год) за это время Таня уже имеет ребенка, а я +4 кг. Вау", - шутит солистка KAZKA.
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Украинцы в комментариях поддержали Александру Зарицкую и засыпали ее комплиментами, ведь она прекрасна в любом весе:
"Выглядите просто космическииии 🤍",
"Красавицы😍",
"ты отлично выглядишь";
"Вот это артист, уж очень хочу к вам на концерты!!!❤️".
Добавим, в начале прошлого года Саша рассказывала, что похудела за год на 30 килограммов. Первые 20 кг она сбросила во время участия в шоу "Танці з зірками", а после вылета из шоу также не забывала о спорте и правильном питании.
Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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