В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала неожиданные кадры со своей подругой-косметологом.

"Да, мне в жизни всегда везло на вдохновляющих меня людей, которые помогали мне со становлением тем, кем я мечтала)) заниматься своей внешностью важно, и требует много сил, знаний, терпения и времени! Но это того стоит, любить свое отражение в зеркале — круто!!!!!!У меня есть моя Таня, которая уже два года своими хрупкими ручками делает чудеса с моей кожей, моим телом, а скоро еще и волосами)", — пишет Александра Зарицкая.

На фотографиях, сделанных с разницей в год, можно заметить изменения и у певицы, и у ее подруги.

"Фотки длиной в год) за это время Таня уже имеет ребенка, а я +4 кг. Вау", - шутит солистка KAZKA.

Украинцы в комментариях поддержали Александру Зарицкую и засыпали ее комплиментами, ведь она прекрасна в любом весе:

"Выглядите просто космическииии 🤍",

"Красавицы😍",

"ты отлично выглядишь";

"Вот это артист, уж очень хочу к вам на концерты!!!❤️".

Добавим, в начале прошлого года Саша рассказывала, что похудела за год на 30 килограммов. Первые 20 кг она сбросила во время участия в шоу "Танці з зірками", а после вылета из шоу также не забывала о спорте и правильном питании.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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