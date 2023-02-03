Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое фото, а в подписи к нему подняла важную тему, которая стала резонансной в соцсетях в последние дни.

Речь идет о нашумевшей истории про нескольких франковских парней, которые устроили в Киеве вечеринку, на которой поглумились над нетрезвыми девушками, сняли все на камеру и выложили в сеть. Злата Огневич в своем посте возмутилась тем, что некоторые люди даже защищают этих парней, говоря, что девушки сами виноваты.

"Оказывается, женщина провоцирует к тому, чтобы ее изнасиловали. То есть, я, женщина, которая оделась красиво, сделала мейк и прическу, вышла на прогулку или приехала на вечеринку с танцами и коктейлями, просто потому, что у меня прекрасное настроение – провоцирую? Это что за болезненное сознание должно быть у всех тех, кто поддерживает жалких подонков, накачивавших девушек на вечеринках алкоголем с наркотиками, а потом сливали это все в сеть?", - возмутилась певица.

По словам Златы, никто не имеет права трогать женщину, пока она сама не даст на это согласие. Особенно мерзко это выглядит, учитывая, что в этой истории девушки не были в ясном сознании.

"То, что делала компания ребят, и то, что их еще и другие хвалили за это в пабликах – это жалко и низко. Вы – позор украинской нации, вместе с вашими родителями, которые не смогли объяснить, что такое достоинство, личные границы, честь и уважение к женщинам", - добавила Огневич.

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