Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе накануне премьеры нового хита.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Светлана запечатлена, сидя на стуле с широко расставленными ногами. Перед камерой она появилась в образе из своего нового клипа на украиноязычную песню – на ней рубашка и штаны широкого кроя, а сверху она накинула пушистую шубу. Ее волосы распущены и строго зачесаны назад, а на лице модные очки.

В подписи к публикации Лобода рассказала о дате премьеры новой песни, а поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Прекрасная".

"Мы очень-очень ждем. Уверены, что это будет хит".

"А куда выйдет песня, где можно посмотреть? Мини версия огонь".

"Спасибо, Лобода".

"Я тот кусочек уже переслушала".

"Думаю, что это будет нереально круто, так что точно хит, а потом еще и альбом".

"Светлана, мы очень ждем мира и ваших концертов на родной земле".

"Крутая, на стиле".

"Это прекрасно".

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