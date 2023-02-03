Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила яркие фото с благотворительного вечера, где удалось собрать миллион гривен.

Судя по кадрам, это мероприятия Оля вела вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. Для вечеринки артистка выбрала необычный, но очень стильный образ – на ней серый костюм широкого кроя и яркий зеленый корсет, который она надела поверх пиджака. Также на снимках можно увидеть, что за этот вечер Оля сменила несколько образов, а моментами очень ярко проявляла эмоции.

В подписи к публикации Цибульская рассказала: "Угадай, на какой фотографии я узнала эту новость. "Оля, что это за мужчина в летах, обнимающий тебя на втором фото? (не первом)". "Оля, а почему ты так шокирована на пятой фотке?". "Оля, а от чего ты так кайфуешь на последнем кадре?". Ответ: МЫ СОБРАЛИ МИЛЛИОН! Миллион гривен за один вечер на строительство новых домов для переселенцев из Херсона, Харькова, Мариуполя, Бучи, Соледара и других пострадавших от страшной оккупации городов. Благодаря замечательным людям как раз на втором фото. И я готова обнять каждого, кто еще раз доказывает, наша непобедимая сила – в единстве!".

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