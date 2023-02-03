Он участвовал еще в первом сезоне «МастерШеф», а после и во втором, а его упорство позволило ему достичь значительных кулинарных высот и дойти до суперфинала «МастерШеф. Битва сезонов».

Как пишет Politeka.net, речь идет о звезде «МастерШеф» Александре Белодеде. В Сети решили вспомнить, какой был его путь на проекте, посвятив отдельное видео.

Телезрители, в свою очередь, вспоминают Белодеда с теплом и называют его настоящим мужчиной:

«Александр Билодед замечательный человек и кулинар с большой буквы... Желаю больших кулинарных успехов»,

«Александр Белодед невероятный повар, всегда готовит вкусные блюда и имеет креативные идеи»,

«Один из самых лучших людей на проекте! Удачи в жизни, Александр!», «Болела за Александра Белодеда, жаль что он не выиграл. Желаю ему всего наилучшего и много побед в дальнейшей жизни»,

«Болела за него. Белодедушка ван лав», «Красавчик, обожаю его», «Крутейший участник».

Сам Белодед так рассказывал о том, как ему удалось попасть на «МастерШеф. Битва сезонов»:

«Хотел ли я когда-нибудь вернуться на кухню МастерШеф? Пожалуй, да, потому что остался не закрытый гештальт, ведь мне так хотелось попасть в суперфинал, а тем более выиграть проект! Сначала, Вселенная меня услышала как-то по-другому и я стал фуд-продюсером, попав вообще на другую сторону кухни, и это был хороший и интересный опыт. Пока шли «Аматоры» у меня никогда не было желания ворваться на все это действо, когда начались профессионалы вот тогда какой-то чертенок или ангел на плече сказал: «Саша, а может еще раз?».

И вот однажды, вспоминал Белодед, емум позвонил менеджер по участникам и предложил принять участие в Битве сезонов.

«Внутри все перевернулось, не верилось и хотелось кричать: «Да, конечно, возьмите меня!», – признавался Белодед.

Попав снова на кухню «МастерШеф», говорил Белодид, ему уже пришлось сражаться с самим собой.

Напомним, что в «МастерШеф. Битва сезонов» Белодед попал в финал, но выиграл Александр Цвигун.

Напомним также, что "МастерШеф" Клопотенко дал рецепт идеальных сырников.

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