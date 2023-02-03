Как пишет Politeka.net, речь идет о звезде «МастерШеф» Александре Белодеде. В Сети решили вспомнить, какой был его путь на проекте, посвятив отдельное видео.
Телезрители, в свою очередь, вспоминают Белодеда с теплом и называют его настоящим мужчиной:
«Александр Билодед замечательный человек и кулинар с большой буквы... Желаю больших кулинарных успехов»,
«Александр Белодед невероятный повар, всегда готовит вкусные блюда и имеет креативные идеи»,
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«Один из самых лучших людей на проекте! Удачи в жизни, Александр!», «Болела за Александра Белодеда, жаль что он не выиграл. Желаю ему всего наилучшего и много побед в дальнейшей жизни»,
«Болела за него. Белодедушка ван лав», «Красавчик, обожаю его», «Крутейший участник».
Сам Белодед так рассказывал о том, как ему удалось попасть на «МастерШеф. Битва сезонов»:
«Хотел ли я когда-нибудь вернуться на кухню МастерШеф? Пожалуй, да, потому что остался не закрытый гештальт, ведь мне так хотелось попасть в суперфинал, а тем более выиграть проект! Сначала, Вселенная меня услышала как-то по-другому и я стал фуд-продюсером, попав вообще на другую сторону кухни, и это был хороший и интересный опыт. Пока шли «Аматоры» у меня никогда не было желания ворваться на все это действо, когда начались профессионалы вот тогда какой-то чертенок или ангел на плече сказал: «Саша, а может еще раз?».
И вот однажды, вспоминал Белодед, емум позвонил менеджер по участникам и предложил принять участие в Битве сезонов.
«Внутри все перевернулось, не верилось и хотелось кричать: «Да, конечно, возьмите меня!», – признавался Белодед.
Попав снова на кухню «МастерШеф», говорил Белодид, ему уже пришлось сражаться с самим собой.
Напомним, что в «МастерШеф. Битва сезонов» Белодед попал в финал, но выиграл Александр Цвигун.
Напомним также, что "МастерШеф" Клопотенко дал рецепт идеальных сырников.
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