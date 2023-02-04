Украинская актриса, звезда студии «Квартал 95» и телеведущая Елена Кравец возвращается к телезрителям с новым выпуском своего шоу, пишет Politeka.net.

В Сети после перерыва появился новый анонс шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец".

«Уже в эту субботу в "Тихом вечере с Еленой Кравец" – глава Николаевской ОВА Виталий Ким, невероятная "Ведьма" из Бахмута Ольга Бигарь и мегавеселый Марк Куцевалов», - говорится в комментарии к видео.

Также известно, что музыкальной гостьей шестого выпуска стала Кристина Соловий.

Комментируя кадры, украинцы пишут, что уже очень ждут нового выпуска.

«Интересные гости, уже жду», «Боже, там Ким, жду выпуск», «Очень интересно!».

Напомним, ранее Елена Кравец сообщила, что она "сбежала".

«В начале года я поплыла… Поняла это не сразу, сначала сослалась на усталость, но со временем стало очевидным – я не выдерживаю, не могу справиться с собой, каждый день все глубже сваливаюсь в бездну отчаяния и потери всех смыслов. Это состояние ожидающе влияло на отношения в семье, атмосферу в доме и вообще на все…», - рассказывала Кравец на своей странице в Инстаграм.

И тогда, призналась телеведущая, она впервые задумалась о бегстве.

«Впервые в жизни решила уехать из дома без повода. Сама. Туда, куда хочу, а не туда, куда надо или хочет семья. Мне хотелось уединения, молчания и тишины, хотя бы относительной… Хотелось спрятаться где-нибудь от всего мира и выпасть из всех его регистров, пропасть с радаров», - говорила Кравец.

Уехав из города и прибыв в гостиницу посреди леса, Кравец «решилась» и сказала, что не будет выходить на связь некоторое время и попросила не звонить, если не происходит ничего критического.

В одиночестве актриса провела 5 дней.

«Это настоящая роскошь для меня, а в эти времена особенно, но я понимала: когда шатается мир, как внутренний, так и внешний, надо устоять на ногах. Поэтому я здесь», – объясняла Елена Кравец свое состояние.

Напомним, ранее сообщалось, кого озвучила Елена Краавец в анимационном фильме "Мавка. Лесная песня".

Также сообщалось, что Кравец просят вернуться в Квартал 95, выяснилась причина исчезновения.

Кроме того, Politeka.net писала, что теперь артистка ведет телешоу «Тихий вечер с Еленой Кравец».