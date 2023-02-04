Так, в этот раз шеф-повар рассказала о своем прошлом и непростой жизни. По словам Ольги, главным было упорство и желание трудиться.

«Короткая история, как стать поваром. Я родилась в 89-м году. То есть, застала еще те времена безденежья наших молодых родителей.

Мои были учителями в школе с малыми зарплатами и большим хозяйством дома. У нас было все - 3 коровы, теленки, десяток свиней, сто птиц - гуси, куры, утки, двадцать кроликов. 20 соток города, 10 сада, пасека...» - начала свой рассказ Ольга.

Она также добавила, что у нее и друг спрашивал: «Как ты в том маленьком селе научилась готовить и стала той, кем стала, как?».

Мартыновская ответила: «А я расскажу, как. Все же не случайно».

Также ранее Ольга Мартыновская посоветовала украинцам приготовить сырное суфле. Суфле может быть соленым, сладким, мороженым, но на этот раз будем готовить именно соленое.

"Суфле - от слова "надувать" "дуть", то есть оно обязательно должно быть воздушным, легким, надутым! Готовить супер легко, только пару нюансов нужно знать", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.