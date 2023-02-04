Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился радостной новостью. Как оказалось, артист анонсировал концерты в украинских городах, однако столкнулся с дилеммой и обратился за помощью.

Как видно, на новой фотографии Сергей запечатлен с гитарой и маркером в руках, он сосредоточенно что-то изучает на листе бумаги. По словам артиста, он сейчас активно готовится к туру по Украине и много репетирует. Однако, артист столкнулся с дилеммой, что не успеет за один концерт спеть все свои песни, и попросил поклонников написать, какие им нравятся больше всего.

"Я готовлюсь, думаю над трек-листом, репетирую. Думаю, без вашей помощи не справлюсь. В конце прошлого года у меня вышел сборник лучшего – The Best. Сейчас в туре, к сожалению, все песни заиграть не успеем. Так что предлагаю вам написать, какие песни вы хотели бы услышать в первую очередь. Друзья, жду ваши комментарии, какие песни играть. Я действительно верю, что наши встречи станут для вас утешением и мне удастся подлечить ваши души. И напоминаю, что все концерты благотворительны. Мы не только душевно проведем вечера, но и поможем 127 Отдельный бригаде Сил ТрО ВСУ Харькова", - написал Бабкин в подписи к публикации.

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