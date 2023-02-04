Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала целую серию фотографий со своего отдыха на Мальдивах, куда отправилась вместе с сыном. Похоже, блогерша решила отдалиться от шумихи, которая поднялась после ее заявления о разрыве с Добрыниным, и рванула в теплые края. Так, на новых снимках Даша показала себя в узком черном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. По словам девушки, она прогуливалась островом и неожиданно решила устроить эту фотосессию.

"Гуляли по острову, увидела красивый свет и мне срочно захотелось сделать хорошие кадры", - подписала свой пост Квиткова. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Увидела красивое тело, и мне срочно захотелось лайкнуть".

"У меня такое впечатление, что кроме вас, в ленте никого нет, миллион постов".

"Боже, ну что за Богиня такая? Вы – вдохновение!".

"Такие люди являются примером, как нужно пахать над собой, чтобы добиться крутых результатов".

"Хорошая, но не слишком уж худая? Но красивая, как всегда".

"Красивые фото. Но с Никитой были бы гораздо романтичнее при таком свете".

"Какая красивая красавица!".

"Вам идет беззаботность".

"Какая у вас замечательная фигура, просто идеально".

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

Как сообщала Politeka, "Прямо в шоке, как он вырос": Квиткова после разрыва с "Холостяком" Добрыниным показала отдых с сыном.

Также Politeka писала, что "Сын впервые произнес…": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась материнской радостью.