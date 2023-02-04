В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар поделился рецептом тешеного картофеля с карпом.

"Есть ли у вас свободная минута, поговорить о кулинарном боге нашем — карпе? А точнее об украинском аутентичном блюде, картофеле тушеном с карпом. Только представьте себе нежную и ароматную рыбу, пропитанную вкусами специй и лука, в сочетании с картофелем. Это же божественно. Рецептом этого блюда со мной поделились читатели из Винницкой области, а я теперь делюсь с вами, котики", — пишет Евгений Клопотенко.

Возьмите 1 кг карпа (или сразу очищенного, или почистите самостоятельно). Разделите рыбу порционными одинаковыми кусочками, посолите по обе стороны и обваляйте в муке (вам понадобится где-то 50 г). Разогрейте сковороду, добавьте масла и обжарьте карпа по бокам до золотистой корочки.

"Очистите 6 картофелин, нарежьте ломтиками примерно 3-4 мм. Лук нарежьте полукольцами. В котелок или кастрюлю с толстым дном выкладывайте немного картофеля и несколько кусочков карпа, затем снова слой картофеля, лук, соль и перец по вкусу. Залейте водой, чтобы она покрыла картофель, добавьте 3 горошины душистого перца и лавровый лист. Тушите до готовности картофеля, это примерно 40 минут. Готово. Перед вами божественное блюдо, которое еще раз доказывает, что украинская кухня — прекрасна", — отметил победитель "Мастер Шеф".

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