В этот раз на своей странице в Instagram модельер рассказал, что 3 февраля ушел из жизни его выдающийся французский коллега Пако Рабан.

"Этот человек совершил настоящую революцию в индустрии моды и оказал большое влияние на мою жизнь в свое время. В далеких 2000-х, когда я только переехал в Киев, и принял участие в конкурсе 10x10 — где 10 дизайнеров представляли свои коллекции на 10 моделях, я имел честь получить награду "Лучший дизайнер Украины" от самого Пако Рабана", - пишет Андре Тан.

В качестве приза украинскому дизайнеру должны были вручить автомобиль, но он от него отказался, потому что не умел водить, поэтому получил денежный приз, благодаря которому он смог купить 10 швейных машинок в своем первом ателье в Киеве.

"Можно сказать, что именно благодаря тому, что Пако Рабан увидел во мне потенциал тогда и признал мое видение, я нахожусь там, где сейчас есть. Я очень благодарен, что мог быть знаком с такой выдающейся личностью. Пако Рабан стал первым использовать музыку на показах, выпустил на подиум темнокожих моделей, создал духи унисекс. А одежду и вообще стал делать не из ткани, а из металла и пластика. К тому же она была крайне многогранным человеком. Вечная память", - добавил Андре Тан.

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