Известный шеф-повар и судья шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво с коллегами в новом сезоне сделали акцент на нашей кухне.

Эктор Химене-Браво вместе с коллегами – Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской продолжают съемки в новом сезоне кулинарного шоу «МастерШеф». В сети появились детали, с 11 февраля украинцы еще больше узнают о нашей кухне.

По словам создателей проекта, украинские рецепты могут составить достойную конкуренцию иностранным блюдам.

«Во время кастинга наши участники уже смогли поразить судей. К примеру, парень, который сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. Его буррата оказалась лучше всего, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный и максимально полезный сезон», — рассказывает креативный продюсер проекта Владимир Турич.

«Надеюсь, "голос" Эктора не изменили 😢; В ожидании 🔥❤️; Как противно смотреть на эти усы черные; Так ждем!!!;

Очень ждем вас, и ваших новых технологий, удачи вам; чувствую 4 сезон профиков будет очень интересный» - отвечают украинцы в сети.

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряный чай с мандариновыми тостами.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.