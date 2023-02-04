Эктор Химене-Браво вместе с коллегами – Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской продолжают съемки в новом сезоне кулинарного шоу «МастерШеф». В сети появились детали, с 11 февраля украинцы еще больше узнают о нашей кухне.
По словам создателей проекта, украинские рецепты могут составить достойную конкуренцию иностранным блюдам.
«Во время кастинга наши участники уже смогли поразить судей. К примеру, парень, который сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. Его буррата оказалась лучше всего, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный и максимально полезный сезон», — рассказывает креативный продюсер проекта Владимир Турич.
«Надеюсь, "голос" Эктора не изменили 😢; В ожидании 🔥❤️; Как противно смотреть на эти усы черные; Так ждем!!!;
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Очень ждем вас, и ваших новых технологий, удачи вам; чувствую 4 сезон профиков будет очень интересный» - отвечают украинцы в сети.
Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряный чай с мандариновыми тостами.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.