Популярная украинская телеведущая и звезда "1+1" Алла Мазур, которая пережила онкологию, часто делится с поклонниками своими мыслями и новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала видео и рассказала приятную новость – программа, которую она вела до войны возвращается в эфир.

Речь идет о программе "ТСН-Тиждень", которая выходила каждое воскресенье и была итоговой программой новостей недели. По словам Аллы, теперь они будут в эфире в рамках "Единых новостей" раз на две недели, потому будут чередоваться с коллегами из другого телеканала.

В подписи к публикации Мазур раскрыла все подробности: "Да, друзья, – "ТСН-Тиждень возвращается в эфир. Встречаемся в это воскресенье, 5 февраля, в 20.00 в эфире общенационального марафона "Единые новости". Эту новость, столь важную для нашей команды, вы, наверное, уже видели. Будем пока выходить в марафоне раз в две недели – по очереди с коллегами из "Фактов недели". И сейчас собираем для вас все самое важное и интересное, что произошло за последние 7 дней. Ибо так же, как и вы, хотим за отдельными пазлами и ежедневным шквалом событий – увидеть общую картину, прочесть скрытые смыслы, понять стратегию и тактику нашей великой ПОБЕДЫ. А что двигаемся вместе именно к ней – сомнения нет".

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