Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила милые фото, на которых очень заметны результаты ее похудения, и рассказала о новых концертах.

Как видно, на новых снимках Александра запечатлена в теплом свете и приятной атмосфере. Перед камерой она появилась черном наряде с открытым декольте и оригинальным воротничком на шее. Ее роскошные длинные волосы распущены и мягкими локонами спадают на плечи, а на лице яркий макияж с пухлыми губами и акцентом на глазах.

В подписи к публикации Зарицкая поделилась: "Уже через несколько недель мы отправляемся с моими в большое путешествие с десятком концертов в Украине и Европе. А пока я аккумулирую силы, уделяю время уходу за собой, тренируюсь, заряжаюсь. Достаю все то, что я люблю в себе, чтобы снова и снова встречаться с вами в разных уголках мира. Вдохновляться и вдохновлять жить дальше, несмотря ни на что! Ждем вас".

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

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