Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая публично сожгла свой несменный атрибут – кокошник – поделилась афишей и рассказала о новой концертной программе.

Как оказалось, Оля решила устроить полностью украинский концерт. Звезда отказалась от своих русскоязычных хитов и подготовила полностью новую украинскую концертную программу. Для афиши певица выбрала одно из своих ярких фото в платье, в котором выступала в американском туре, она выглядит очень воинственно и ярко.

В подписи к публикации Полякова раскрыла детали: "8 марта в КВЦ "Парковый" состоится мое первое выступление с новой концертной программой, которая получила название "Все будет хорошо"! В нее войдут любимые хиты на украинском языке, а также новые треки военного времени. Ссылки на билеты в шапке профиля".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Ждем с нетерпением".

"Да уж. Все будет хорошо".

"Как раз вовремя, в тему будет в марте".

"Люблю тебя".

"Одна любовь".

"Наша красотка".

"Обожаю".

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