Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милые кадры и похвасталась благодарностью и букетами.

Как видно, на одном из фото Христина запечатлена стоя посреди небольшой толпы парней и девушек в военной форме. Также певица показала свою награду, которую получила на этом мероприятии, посвященному 25-летию военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. А еще в посте Христина показала фото, на котором она запечатлена одна с огромными букетами в руках, которые едва не закрывают ее лицо.

В подписи к публикации Соловий написала: "Ваши сияющие глаза не дают каждому из нас погаснуть. Спасибо! 25 лет военному институту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Пусть будет 100, и больше!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Была очень теплая атмосфера".

"Браво! Было непревзойденно!".

"Я думаю людям очень приятно такая встреча".

"Спасибо вам".

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