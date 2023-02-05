Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, на своей странице Даша опубликовала уже целую серию фотографий со своего отдыха на Мальдивах, куда отправилась вместе с сыном. Похоже, блогерша решила отдалиться от шумихи, которая поднялась после ее заявления о разрыве с Добрыниным. А в этот раз блогерша хвастнула, как провела утро на роскошном курорте. Так, в ролике она под музыку выходит из своего домика, нежится на солнце у бассейна, там же завтракает, а затем купается в прозрачной воде. При этом на ней соблазнительное бежевое бикини с черным кружевом, которое подчеркивает идеальную фигуру девушки.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Квитковой:

"Всегда заметно, когда женщина себя любит. Такая красивая".

"Фигура очень красивая, но слишком худенькая".

"Даша, поделитесь как вы такую фигуру сделали после родов, что вы едите?".

"Какая роскошная фигура. Вы мой идеал красоты. Даже заставку с вами поставила на телефон".

"Какая крутая фигурка, это просто вау".

"Даш, вы как сгущенка: сладкая, карамельного оттенка и все ее хотят".

"Не понимаю зачем миллион фото выкладывать? Вы не Ким Кардашьян, и далеко вам до нее".

"Надо поправиться немного, худоба не сильно красиво, а так фигура супер".

"Даша, у вас очень красивая фигура!".

"Даш, вы шикарная женщина".

Напомним, "Простите меня все украинцы": Рамина Эсхакзай подняла скандальную тему языка и вызвала бурю в сети.

Как сообщала Politeka, "Вам идет беззаботность": Квиткова после разрыва с Добрыниным сверкнула фигурой в узком купальнике.

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