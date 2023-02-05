Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась атмосферным видео, на котором читает стихи.

Как оказалось, этим роликом Наталка решила привлечь внимание и пригласить поклонников на встречу с ней – она устраивает благотворительный вечер со чтением стихов. Перед камерой актриса пояивлась в простых джинсах и белоснежной водолазке. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и теплая улыбка.

В подписи к публикации Денисенко написала: "#наталкачиталка. Автор #івандрач "Вірші непотрібні нікому…". А вы как думаете? Нужны или нет? 14 февраля в Киеве у вас есть возможность окончательно понять это. Завтра буду приглашать на благотворительный вечер, который еще никого не оставил равнодушным. Пишите кто уже был? Кто собирается прийти?".

Поклонники тут ж принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вы, как всегда, непревзойденная!".

"Нужны, а как без них. Когда будете в Полтаве?".

"Очень красивое стихотворение, прекрасное чтение. Я только с тобой поняла, как нужны стихи, всем нужны".

"Какая же вы прекрасная! Как классно перевоплощаетесь. Увлекаюсь вашим талантом! Спасибо большое!".

"Люблю слушать вас. Вы талантливы".

"Очень талантливо, обожаю ваши чтения".

"Да, сильно! Аж до мурашек! Спасибо".

"Вы невероятно читаете стихи".

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