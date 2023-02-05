Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил необычное фото неба над Киевом.

Как оказалось, Юрию удалось заснять редкостное природное явление – "лунное гало". На снимке можно увидеть ярко сияющую Луну в небе, вокруг которой образовался такой же яркий круг. Телеведущий разглядел в этом явлении "хороший знак" для Украины.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Вот так сейчас над Киевом, смотрится Луна! Астрономы называют это явление "лунное гало!" Оптическое явление, которое возникает о преломлении света, отражающегося от Земли! Надеемся это хороший знак для Украины!".

Отметим, что в последние дни в Киеве и ряде других украинских городов люди могли наблюдать редкое природное явление – лунное гало. Оно имеет вид большого яркого круга вокруг источника света – Луны. Кроме столицы, гало также на днях видели в Ровно и Одессе, а 31 января еще в Ужгороде.

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