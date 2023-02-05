Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила подборку видео со своего концерта в столице Казахстана Астане.

Как видно, Светлана собрала огромный зрительный зал на своей концерт, во время некоторых ее песен люди доставали телефоны и подсвечивали фонариками, создавая особую атмосферу. Также на видео можно увидеть, что артистка сменила несколько образов за свое выступление.

Примечательно, что на всех видео, которые показала Светлана, она исполняет свои самые известные хиты и все на русском языке. В подписи к публикации Лобода написала: "Астана! Спасибо! Один из лучших концертов! Вы дали мне столько сил! Сегодня мне не уснуть".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Концерт огонь, умница, отработала на все 100%".

"Какая разница на каком языке песни, мы на юге Украины русскоговорящие, но любим страну и уважаем чужие границы, не лезем к соседям".

"Как можно сидеть под ее песни, она зажигалка".

"Спасибо Вам за все то счастье, что Вы нам подарили сегодня. Мы сегодня тоже не спим".

"Всегда удивляюсь, как можно сидеть на ваших концертах. Я бы на люстре танцевала от счастья, правда".

"Вы самая лучшая, не смогла сидеть. Танцевали под ваши песни".

"Лучшее, что я видела. Спасибо за прекрасный вечер! Казахстан всегда ждёт вас".

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