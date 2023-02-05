На шоу "Холостяк" Саша боролась за сердце предпринимателя Алекса Топольского, но не сложилось. Сейчас она пытается начать новую жизнь в США. В этот раз на своей странице в Instagram Александра Мудрая решила ответить на вопрос подписчицы, которая не может принять свою чрезмерную худобу.

"Мне это знакомо. Я всегда стараюсь набрать вес и мышечную массу. Когда перестаю правильно питаться - резко худею на 2-4 кг. На самом деле, люди воспринимают нас так, как мы сами себя подаем. Поверьте, им вообще все равно, как мы выглядим - эти загоны только в нашей голове. Очень советую вам стать перед зеркалом полностью обнаженной! Рассмотреть каждый миллиметр своего тела, а затем начать себя хвалить", - пишет звезда "Холостяка".

Она предупредила, что поначалу это может быть сложно, возможно, вы даже начнете плакать.

"Не бойтесь - это нормальная реакция. Если вы сможете выполнять эту практику хотя бы раз в неделю - ваше отношение к себе начнет меняться. Займитесь спортом и следите, чем вы кормите свое тело. Оно у вас одно и такое уникальное. Ваше тело всегда будет с вами! Пожалуйста, полюбите его и оно расцветет, обещаю!", - подчеркнула Саша Мудрая.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.