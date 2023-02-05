Ранее Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку, но его пугает перспектива оказаться сразу на передовой. После этого на заявления на него обрушился шквал критики и обвинений в трусости. В этот раз на своей странице в Instagram актер решил ответить хейтерам.

"У меня в голове не укладывается, что до сих пор есть люди, которые считают, что абсолютно ВСЕ мужчины должны быть на передовой. Записаться в ряды «диванных философов» - дело совсем незамысловатое: сидишь себе и бездумно кнопаешь всякую х**ту в комментариях , не принимая во внимание, что этот человек делает больше, чем 1000 подобных «умников». Докопались, например, к Владу Яме, который уехал с семьей в США и проживает в Майами. Полили дерьмом, в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ - это мало кого интересует", — пишет Тарас Цымбалюк.

Актер задает риторические вопросы: лучше ли известным украинцам рассказывать за границей о войне и собирать миллионы гривен для наших воинов, или пусть стоят на блокпостах и ​​молчат.



"Я иногда захожу на страницы этих ограниченных людей и, глядя на них, убеждаюсь, что им не понять, почему люди с сотнями тысяч подписчиков должны использовать свой авторитет в соц. сетях и вести именно волонтерско-информационную войну! Ответ: потому что там их польза в разы больше и эффективнее, чем в горячей точке, в качестве боевой единицы. И никто здесь не собирается преуменьшать героизм наших находящихся на передовой воинов!", - добавил Тарас.

Цымбалюк также похвастался, что лично был причастен к нескольким десяткам различных волонтерских сборов, играет спектакль на волонтерских условиях, постоянно участвует в благотворительных мероприятиях, и посетовал, что его все равно по несколько раз в день отправляют в соцсетях воевать. Поэтому он игнорирует или блокирует таких подписчиков.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.