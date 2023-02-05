Ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур показала, что происходит у них в студии.

Ранее телезвезда поделилась с украинцами радостной новостью – программа, которую она вела до полномасштабной войны, возвращается в эфир. Речь идет о передаче "ТСН-Неделя", которая выходила еженедельно и была итоговой программой новостей недели. По словам Аллы Мазур, теперь они будут в эфире в рамках "Единых новостей" раз в две недели, потому что будут чередоваться с коллегами с другого телеканала.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущая поделилась кадрами из студии, где представила одного из самых авторитетных военных корреспондентов страны Андрея Цаплиенко.

"Открываем немного двери в обновленную ТСН-Неделю) Кроме того, о чем на неделе гудела вся страна – ищем эксклюзивные подробности для вас. И во всем, что касается фронта и военных тайн – особенно полагаюсь на нашего неутомимого военкора Андрея Цаплиенко: потому что общается он с ребятами на передовом направлении. Верю: вам будет также интересно послушать его личные наблюдения и выводы, как и нам самим в ньюзруме", — написала Алла Мазур под видео.

Ранее Мазур опубликовала неожиданные кадры из закулисья съемок, на которых засветились ее коллеги с разных телеканалов, среди которых и Соломия Витвицкая. Ведущие вместе спели "Ой у лузі червона калина...".

Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.