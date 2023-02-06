Евгений Клопотенко пообщался с диетологом Наталией Самойленко и выяснил, что нужно есть, чтобы иметь хорошее настроение.

"Ваше чувство усталости усиливает дефицит витамина B9 (фолиевая кислота), йода, железа, цинка и магния. Из-за этого у вас нет сил, происходит ухудшение памяти, внимания и мышления, а также повышается раздражительность", - пишет звезда "Мастер Шеф" на своей странице в Instagram.

В какой пище искать недостающие элементы:

Фолиевая кислота (витамин В9): печень, чечевица, шпинат, спаржа, брюссельская капуста

Железо: говяжья печень, семена тыквы, говядина, чечевица, шпинат

Магний: шпинат, семена тыквы, миндаль, кешью, черный шоколад

Цинк: курица, говядина, морепродукты, семена тыквы

Витамин А: печень, сельдь, морковь, тыква

Йод: йодированная соль, морские водоросли, рыба (например, треска), греческий йогурт, грецкие орехи

"Чтобы помочь мозгу работать - нужно Омега-3. Потому что мозг на 60% состоит из жира и требует от вас нормального питания с продуктами, содержащими хорошие жиры. А еще мозг потребляет много энергии, поэтому надо как-то поддерживать и помогать. Иначе будут проблемы с центральной нервной системой. А еще Омега-3 действует как антиоксидант и обладает противовоспалительными свойствами", - отметила диетолог.

Источником Омега-3 могут быть семена льна, сельдь, сардины, грецкие орехи.

Еще вам нужны пробиотики, потому что они помогают вырабатываться дофамину и серотонину, а это напрямую помогает поддерживать нервную систему и хорошее настроение. Пробиотики мы получаем из ферметированных продуктов (йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи), а также лука, чеснока, яблок с кожурой, корня цикория (здесь логика в том, что ферментация этих продуктов происходит в желудочно-кишечном тракте и стимулирует рост или активность полезной микрофлоры кишечника).

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