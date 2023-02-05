Популярная актриса Ксения Мишина решила опубликовать множество ответов на интересные и волнующие украинцев темы. В этот раз артистка высказалась, как ей живется без мужчины и нужны ли ей вообще отношениях.

«Ваше сердце открыто для новых отношений?» - спросили у Мишиной.

На это артистка ответила довольно неожиданными словами:

«Хоть это немного о другом вопросе… Но хочется поднять тему зависимости женщин от мужчин! Девочки! Хватит думать, что ваше счастье в мужиках! Ваше счастье в вас самих! Это какие-то советские навязанные стереотипы!

Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой. А когда ты можешь и хочешь осчастливить и мужа рядом. Расслабьтесь и ищите счастье не в зависимостях. А в своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите» - пишет Мишина.

Сначала артистка заявила, что дома вполне возможно заниматься и получить результат такой же, как и от занятий в зале.

Также Мишина показала, как иногда питается во время похудения: «Вчера был сыр с листьями салата на ужин, перекуса нет».

Ответила Мишина также и на то, срывается ли во время серьезных ограничений: «У всех бывает, но надо изучать, уметь понимать, откуда это желание сорваться – действительно ли это голод, а может эмоции и стресс. Если второе, то надо разбирать причину и тд».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.