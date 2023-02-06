В этот раз на своей странице в Instagram интервьюер поделился своим опытом и сделал прогноз о будущем русского языка в Украине.

"О языке. Соловьином и том, другом, который послали на три буквы (вы знаете о каком это я). Я вырос в Кривом Роге. И говорил только на русском. Даже мысли такого не было говорить на украинском. Ну а с кем? С учителем украинского языка, ну это максимум. И то, не всегда :) Да, я тот самый, который вырос в русскоязычной семье. Украинский язык был для меня просто очередным уроком. Уроком Укр. языка. Ну, это было как урок химии. Я был уверен, что и то, и то мне не понадобится. Укр. языка в моей жизни было аж 45 минут в день. До звонка", — вспоминает Анатолий Анатолич.

Ведущий констатирует, что Кривой Рог, как и сотни других городов востока и севера, не уважал украинский, потому что это было якобы не нужно. В начале нулевых он работал на радио по-русски, никого это не смущало. Затем переехал в Киев в 2006 году, когда как раз ввели первые квоты на украинский язык и медиа (минимум 25 процентов должно быть украинским). Тогда Анатолий Анатолич соврал продюсерам Хит ФМ, что хорошо разговаривает на украинском.

"И сейчас мне бы хотелось услышать первые эфиры на украинском. Это был капец... Но потом... Ну потом вы знаете. Да, такой был контекст. Это не было моим выбором. Это нужно понимать. Особенно тем, кто хейтит людей, которые до сих пор говорят по-русски. Да, им сложно, но сложно не перейти на украинский, а сложно признать, что они ошибались долгое время (хотя и не специально). Признать, что один из столпов их жизни вызывает такую ​​реакцию", — добавил ведущий

Но, по его мнению, украинизация точно произойдет, она происходит уже сейчас.

"Происходит страшной ценой, но происходит. И финал понятен. Недавно в разговоре с другом мы пришли к выводу, что русский исчезнет из нашего пространства, потому что он просто не будет нужен. Это логичный, хоть и не простой путь. Но рецепта нет. Простые советы больше читать, говорить. И все будет", — подчеркнул Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.