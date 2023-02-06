Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка сообщила поклонникам, что снова стала крестной мамой и поделилась трогательными кадрами из церкви.

"Жизнь победит 🙏Спасибо Олесе и Ивану за доверие быть крестной настоящего казака, который родился в войне. Сразу после рождения прятался с мамой в подвале. А сегодня узнал таинство крещения и сделал этот день светлее🙏В такие дни мы точно знаем, ради чего мы идем до конца: чтобы наши дети улыбались. Чтобы играли. Чтобы беззаботно бегали во двор к друзьям. Чтобы не боялись. И не прятались в подвалах", — пишет Лилия Ребрик.

Теперь у актрисы есть уже 6 крестников.

"Хорошая ли я крестная? Да! Скромная ли? Нет 😬 Но люблю каждого. Не так часто видимся, как хотелось бы. Но всегда в моем сердце", — подчеркнула звезда.

Украинцы в комментариях делятся своими историями и пытаются установить рекордсмена по количеству крестников. Так, одна из подписчиц Лилии рассказала, что является крестной мамой для 36 детей.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.