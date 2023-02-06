Участник «МастерШеф. Битва сезонов», финалист «МастерШеф»-8 и участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владислав Мицкевич стал ведущим нового шоу, пишет Politeka.net.

Известно, что увидеть его можно будет на телеканале ТЕТ, а в одном кадре с Мицкевичем будет находиться певица Оля Полякова.

Новое шоу называется «Він готує, вона керує» и, по словам Мицкевича, контракт с ним уже подписан.

Также Мицкевич рассказал на своей странице в Инстаграмм, как вообще стал ведущим нового шоу. По его словам, он сначала рассказал о себе и почему именно его нужно взять телеведущим, потом была встреча с Поляковой.

«Далее подписали контракт. Съемка промо и, наконец, первая программа. Для меня был большой стресс, я очень нервничал. Понимал, что не могу подвести, до ночи учил сценарий, думал только о съемочном процессе. Еще я понимал, что Ольга Юрьевна ведущая с большим опытом, очень известная. Беспокоился, чтобы ей было комфортно», - рассказал Мицкевич.

И, конечно, кулинау совсем не хотелось полностью потеряться в тени известной певицы.

"После первой программы я понял всю механику, мне стало гораздо легче и все уже шло как по маслу", - заверил Мицкевич.

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