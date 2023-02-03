Як пише Politeka.net, мова йде про зірку «МастерШеф» Олександра Білодіда. В Мережі вирішили пригадати, яким був його шлях на проєкті, присвятивши окреме відео.
Телеглядачі, у свою чергу, згадують Білодіда з теплом і називають його справжнім чоловіком:
«Олександр Білодєд чудова людина і кулінар з великої літери... Бажаю великих кулінарних успіхів»,
«Олександр Білодід неймоірний кухар, завжди готує смачні страви та має креативні ідеї»,
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Вистрибнула з вікна класу: у школі на Одещині сталася серйозна НП
Ольга Сумська розповіла про трагедію та терміново попросила українців про допомогу: "Залишилось 8 днів"
Найбагатша співачка України постраждала через свої заяви та звернулася до українців: "Будь ласка..."
Зруйновано повністю, є жертви: росіяни вдарили ракетою по житлових будинках
«Один з найкращих людей на проєкті! Успіху в житті, Олександре!», «Вболівала за Олександра Білодіда, шкода що він не виграв. Бажаю йому всього найкращого і багато перемог в подальшому житті»,
«Вболівала за нього. Білодідушка ван лав», «Красунчик, обожнюю його», «найкрутіший учасник».
Сам Білодід так розповідав про те, як йому вдалося потрапити на «МастерШеф. Битва сезонів»:
«Чи хотів я коли-небудь повернутися на кухню МастерШеф? Мабуть що так, тому що залишився не закритий гештальт, адже мені так хотілося потрапити до суперфіналу, а тим більше виграти проект! Спочатку, Всесвіт мене почув якось по-іншому і я став фуд-продюсером, потрапивши взагалі на інший бік кухні і це був добрий і цікавий досвід. Поки йшли «Аматори» у мене ніколи не було бажання увірватися на все це дійство, коли почалися професіонали ось тоді якесь чортеня або ангел на плечі сказав: «Саша, а може ще раз?».
І ось одного разу, згадував Білодід, йомум зателефонував менеджер з учасників і запропонував взяти участь у Битві сезонів.
«Усередині все перевернулося, не вірилося і хотілося кричати: «Так звичайно візьміть мене!», - зізнавався Білодід.
Потрапивши знов на кухню «МастерШеф», казав Білодід, йому вже довелося битися з самим собою.
Нагадаємо, що у «МастерШеф. Битва сезонів» Білодід потрапив у фінал, але виграв Олександр Цвігун.
Нагадаємо також, що "МастерШеф" Клопотенко дав рецепт ідеальних сирників.
Раніше Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.