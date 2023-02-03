Він брав участь ще у першому сезоні «МастерШеф», а після й у другому, а його завзятість дозволила йому досягти значних кулінарних висот і і дійти до суперфіналу «МастерШеф. Битва сезонів».

Як пише Politeka.net, мова йде про зірку «МастерШеф» Олександра Білодіда. В Мережі вирішили пригадати, яким був його шлях на проєкті, присвятивши окреме відео.

Телеглядачі, у свою чергу, згадують Білодіда з теплом і називають його справжнім чоловіком:

«Олександр Білодєд чудова людина і кулінар з великої літери... Бажаю великих кулінарних успіхів»,

«Олександр Білодід неймоірний кухар, завжди готує смачні страви та має креативні ідеї»,

«Один з найкращих людей на проєкті! Успіху в житті, Олександре!», «Вболівала за Олександра Білодіда, шкода що він не виграв. Бажаю йому всього найкращого і багато перемог в подальшому житті»,

«Вболівала за нього. Білодідушка ван лав», «Красунчик, обожнюю його», «найкрутіший учасник».

Сам Білодід так розповідав про те, як йому вдалося потрапити на «МастерШеф. Битва сезонів»:

«Чи хотів я коли-небудь повернутися на кухню МастерШеф? Мабуть що так, тому що залишився не закритий гештальт, адже мені так хотілося потрапити до суперфіналу, а тим більше виграти проект! Спочатку, Всесвіт мене почув якось по-іншому і я став фуд-продюсером, потрапивши взагалі на інший бік кухні і це був добрий і цікавий досвід. Поки йшли «Аматори» у мене ніколи не було бажання увірватися на все це дійство, коли почалися професіонали ось тоді якесь чортеня або ангел на плечі сказав: «Саша, а може ще раз?».

І ось одного разу, згадував Білодід, йомум зателефонував менеджер з учасників і запропонував взяти участь у Битві сезонів.

«Усередині все перевернулося, не вірилося і хотілося кричати: «Так звичайно візьміть мене!», - зізнавався Білодід.

Потрапивши знов на кухню «МастерШеф», казав Білодід, йому вже довелося битися з самим собою.

Нагадаємо, що у «МастерШеф. Битва сезонів» Білодід потрапив у фінал, але виграв Олександр Цвігун.

Нагадаємо також, що "МастерШеф" Клопотенко дав рецепт ідеальних сирників.

Раніше Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.