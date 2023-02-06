В этот раз на своей странице в Instagram режиссер поделился эффектными архивными фотографиями, которые сделала его дочь Лолита, родившаяся в браке Алана Бадоева и его бывшей жены Жанны Бадоевой. Во время поездки в Париж дочь клипмейкера практически впервые взяла в руки профессиональную камеру и сделала несколько кадров.
"Говорят, если сложно надо концентрироваться на чем-то, что делает тебя счастливым. Я нашел эти снимки из Парижа и улыбнулся. Они точно действуют на меня как сияние. Их сделала моя дочь, это ее почти первые фото на профессиональной камере, они необычайны для меня. Видеть себя так, как тебя видит дочь - это кайф. Моя LO, еще будет сделано много фотографий из разных городов мира, знаю это, верю в это!", - подчеркнул Алан Бадоев под фотографиями.
Также режиссер показал фото своей дочери в процессе съемкм.
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Поклонники в комментариях поддержали Алана Бадоева и Лолиту:
"Виден почерк профессионала, фото 👏";
"Лучшие фото - живые фото. Хоть сейчас модные фильтры. Но я с большим кайфом смотрю на фото без фильтров, потому что они настоящие ❤️";
"Талантливая дочь талантливого отца!";
"Очень хорошие фото, очень стильно. Талантливый отец, талантливый ребенок 😍".
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