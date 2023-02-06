Артистка театра и кино, 56-летняя Ольга Сумская поддерживает форму в нужном виде и во время активных гастролей. Она занимается спортом, разминается и бегает. А также любит правильных уход за собой.
Телеведущая говорит, что сегодня вместе с мужчиной пытается быть максимально полезной для сообщества и украинских защитников. Поэтому артистка продолжает гастроли, выступает в театрах и занимается волонтерстов.
Однако о себе звезда не забывает, подчеркивая в Инстаграм важность любви к себе.
В этот раз Сумская вспомнила об одной из своих фотосессий, во время которой позировала в одной расстегнутой рубашке.
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"Вспомнилось тут. Были фотосеты..." - пишет Сумская под кадрами.
Также Ольга показала, как занимается во время поездок уходом за собой и еще не забывает о тренировках.
«В отельном номере тоже можно заниматься! Растяжка, планка по три подхода.
Также мой уход на скорую руку: умываюсь теплой водой, протираю влажным полотенцем лицо. Потом, как легкий скраб, увлажняющий любимый крем. Также делаю массаж лица и закрываю все тем же легким кремом» - пишет Ольга под кадрами.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.