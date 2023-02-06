В этот раз шеф-повар показал украинцам забавный ролик "почему я не худею", в котором может узнать себя каждый. Таким образом Эктор получил множество комментариев.

Эктор старается показывать в сети не только полезные рецепты, но и успешно делится личными роликами и просто позитивными видео.

«Не могу понять, почему не могу похудеть. Также я каждый час: время перекусить!» - отшутился Эктор. А после добавил: «Ты знаешь кому отправить».

Юмор в сети оценили сразу же, оценив жизненность ситуации большинства желающих похудеть в последнее время:

«Написал тот, кто ведет на местер-шеф😂; Ну сырочки то святое; как же жизненно; Это я)); 😂 то есть слабость, у меня тоже; 😂ха, конечно, мы все имеем маленькие слабости.

Зачем худеть? Масса-это сила🔥; Потому что вы и так красавчик 😉💖; Как это знакомо 😜 где-то под вечер особенно хочется))».

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить шоколадные бомбочки.

"Любителям сладенького приготовиться: сегодня приготовим рыхлые булочки с Нутеллой. На старт, внимание… марш! 🔥", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.