Украинцы не могут простить хореографу и танцору Владу Яме, что он уехал из страны после полномасштабного военного вторжения России в Украину, пишет Politeka.net.

Поэтому каждое появление Ямы в информационном пространстве превращается в новый шквал критики в его адрес. На этот раз Влад Яма спровоцировал осуждение, появившись на фото, сделанном на пляже в Майами.

Не спасло даже то, что в комментариях к снимку Яма сообщил, что его поклонники могут купить его поздравления, возможность провести общий прямой эфир, занятия по танцам, онлайн-тренировки, онлайн-встречу на тему секретов телевидения, постановку танца, личную встреча, менторство, заказать его в роли ведущего на мероприятие, заказать менторство по спорту и питанию, танцевальное выступление, развлекательный мастер-класс или DJ-set, а все деньги, вырученные с этой акции, пойдут на помощь ВСУ.

Так, некоторые поинтересовались, можно ли такую ​​встречу организовать в Киеве, а не в США, а также снова сравнили с ушедшим в ВСУ танцором и хореографом Дикусаром.

«Никогда не нравился, очень тщеславен. А вот Дикусар – настоящий мужчина и талантливый человек. Может, Яма его так и критиковал всегда на "Танцах со звездами", потому что знал, что до него ему, как к небу на четвереньках», «Если даже и уехал, то сидел бы тихо, а то живет в свое удовольствие и еще кичится. На мой взгляд, это неуважение к нашим воинам и всем, кто отдал жизнь за нас, за Украину», «Корчил из себя мачо…».

Напомним, что Влад Яма продолжает помогать ВСУ.

Также Politeka.net писала, как сейчас выглядит Дикусар.