Хореограф Влад Яма відразу після повномасштабного вторгнення виїхав з України і залишається в США.

Яма покинув Україну разом в дружиною і сином, пише Politeka.net.

«Я виїхав одразу, дуже швидко», - казав Яма про те, як йому вдалося перетнути кордон.

В Америці Влад Яма займається проведенням благодійних майстер-класів. Іноді хореограф ділиться своїми фото і подіями з життя в Інстаграм.

Так, днями під час благодійного аукціону Влад Яма допоміг зібрати чималу суму на потреби українських захисників.

«Ukrainian Winter Festival. Яскраво, масштабно і корисно! $9400 з аукціону на авто для 46 окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади, 1 батальон 1 рота 2 взвод. Бахмут і Соледар…», - писав Яма на свій сторінці в Інстаграм.

Раніше Яма повідомив про продуктивні волонтерські вихідні.

«26 палет із допомогою перебрано, розфасовано, зважено, підписано і готово до відправки.

В тому числі і нещодавній донат медичних товарів на суму $200 000», - розповідав Яма.

Також хореограф повідомляв про результати благодійной вечері в Чікаго - понад $30k для захисників півдня України.

«Дякую організаторам за запрошення і кожному, хто був із нами того вечора - за допомогу. Ви неймовірні! Далі - більше. Героям Слава!», - ділився Влад Яма.

Тим часом батьки Ями залишаються в Україні.

"Зараз вони у Запоріжжі, на жаль. Але вони жили в горах, на Прикарпатті, 2,5 місяця. Я їх вивіз десь на 5 або 6 день. У нас була з ними коротка, але важка розмова. Це були ті дні, коли російські війська підходили до Запоріжжя, вони вже були в Запорізькій області... Я так у житті ніколи з батьками не розмовляв, і я сподіваюся, що ніколи не буду. Я просто кричав на них, подекуди з матами, тому що вони не хотіли їхати", - розповідав хореограф у липні.

Нагадаємо, що також відомий український хореограф і зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар після повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ.

Днями від вийшов на зв’язок з фронту, повідомивши, що з ним все гаразд.

У коментарях до допису шанувальники, друзі і колеги Дікусара закликали його берегти себе, якнайшвидше повернутися на паркет і порівняли з Владом Ямою, який швидко поїхав геть.

Раніше подруга Влада Ями розповіла, що йому дуже нелегко.