21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко показала эффектное видео со своей прогулки по улицам Нью-Йорка. Для выхода модель выбрала свободные белые штаны, укороченный свитер, который удачно подчеркнул ее плоский животик, а сверху накинула модную куртку с оранжевыми вставками. Образ Соня дополнила стильными очками и яркой сумкой.

"Захожу в новую неделю 🤍", - написала внучка Ротару под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее сердечками. Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.