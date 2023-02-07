Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". На проекте участник выбрал команду Нади Дорофеевой и ему удалось победить в конечном итоге. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Сергей занялся сбором денег на уличных концертах для ВСУ. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сергей опубликовал видео, где восторгался песней своей наставницы Дорофеевой.

"Привет!... только не в губы... потому что сразу рыдать я буду..."

Та песня запала в сердце.

Надя Дорофеева, как перестать ее петь?", - написал Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это еще лучше за оригинал";

"Это исполнение в самое сердце";

"Вот какое видео с вами не откроет, так хорошо и нежно поете, что сразу как-то так тепло становится на душе, спасибо";

"Невероятно красиво поете, такое чудесное чувство слушая эти слова просто не передать, спасибо вам";

"Невероятно трогательная песня и исполнение";

"Обожаю как вы поете. Очень хорошее исполнение".

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