Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". На проекте участник выбрал команду Нади Дорофеевой и ему удалось победить в конечном итоге. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Сергей занялся сбором денег на уличных концертах для ВСУ. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сергей опубликовал видео, где восторгался песней своей наставницы Дорофеевой.
"Привет!... только не в губы... потому что сразу рыдать я буду..."
Та песня запала в сердце.
Надя Дорофеева, как перестать ее петь?", - написал Лазановский.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Это еще лучше за оригинал";
"Это исполнение в самое сердце";
"Вот какое видео с вами не откроет, так хорошо и нежно поете, что сразу как-то так тепло становится на душе, спасибо";
"Невероятно красиво поете, такое чудесное чувство слушая эти слова просто не передать, спасибо вам";
"Невероятно трогательная песня и исполнение";
"Обожаю как вы поете. Очень хорошее исполнение".
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