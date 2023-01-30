В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором почтил память героев Крут - украинских студентов, которые ценой собственной жизни остановили большевистское наступление на Киев в 1918 году. Сергей Лазановский эмоционально исполнил украинскую народную песню эпохи казачества "Чорна рілля ізорана".
"Утром 29 января 1918 года началось наступление большевиков на станцию Круты. По разным данным их было от 4 до 6-7 тысяч. С украинской стороны в бою под Крутами участвовали 300-600 бойцов. Бой длился несколько часов: были отбиты несколько атак, боевые потери большевиков составляли до 300 убитых, а еще раненые, пленные. Во избежание оцепления украинским войскам отдали приказ отойти. Тогда, отступая, часть студенческой сотни попала в окружение. Взвод в сумерках потерял ориентир и вышел на станцию Круты, которую уже заняли красноармейцы. Около 30 юношей взяли в плен, пытали, а затем казнили", - напомнил певец украинцам историю героев.
Украинцы в комментариях поддержали Лазановского:
"Такое интересное и болезненное для сердца исполнение этой композиции!!! Супер!";
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Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
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