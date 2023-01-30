В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором почтил память героев Крут - украинских студентов, которые ценой собственной жизни остановили большевистское наступление на Киев в 1918 году. Сергей Лазановский эмоционально исполнил украинскую народную песню эпохи казачества "Чорна рілля ізорана".

"Утром 29 января 1918 года началось наступление большевиков на станцию ​​Круты. По разным данным их было от 4 до 6-7 тысяч. С украинской стороны в бою под Крутами участвовали 300-600 бойцов. Бой длился несколько часов: были отбиты несколько атак, боевые потери большевиков составляли до 300 убитых, а еще раненые, пленные. Во избежание оцепления украинским войскам отдали приказ отойти. Тогда, отступая, часть студенческой сотни попала в окружение. Взвод в сумерках потерял ориентир и вышел на станцию ​​Круты, которую уже заняли красноармейцы. Около 30 юношей взяли в плен, пытали, а затем казнили", - напомнил певец украинцам историю героев.

Украинцы в комментариях поддержали Лазановского:

"Такое интересное и болезненное для сердца исполнение этой композиции!!! Супер!";

"Бедный наш украинский народ, сколько существует Украина, с тех пор она вечно страдает. 😢 Когда уже это прекратится?".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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