Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показала, что его пугает каждое утро после включения света.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал популярным благодаря шоу "Голос країни". Звезда был в команде Нади Дорофеевой и смог победить на шоу.

Теперь за артистом следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где Сергей делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лазановский поделился с фанатами кадрами, где он входит в ванную комнату, включает свет и видит себя в зеркале, после чего пугается.

"Кратко про каждое моее утро", - написал Лазановский в публикации.

Стоит отметить, Сергей, как и другие звезды, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля артист начал активно выступать с уличными концертами, собирая деньги на помощь ВСУ. А тем временем его выступления смогли собрать миллионы просмотров в социальных сетях.

Ранее Лазановский рассказал о Дне памяти героев Крут.

"Утром 29 января 1918 началось наступление большевиков на станцию Круты. По разным данным их было от 4 до 6-7 тысяч. С украинской стороны в бою под Крутами участвовало 300-600 бойцов. Бой длился несколько часов: были отбиты несколько атак, боевые потери большевиков составляли до 300 убитых, а еще раненые, пленные", - написал Сергей в публикации.

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поделился с украинцами радостной новостью

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