Александр Цвигун был финалистом МастерШеф. Профессионалы 2 и стал победителем Битвы сезонов, но некоторые совсем не согласны с его триумфом, пишет Politeka.net.

Так, на МастерШеф решили вспомнить путь Цвигуна на проекте, отметив, что его называют гением кулинарного искусства родом из космоса, а его блюда на конкурсах были настолько сложными и необычными, что не раз удивляли судей уровнем изготовления.

«Каждый раз ему удавалось остаться на проекте благодаря своим неординарным умениям», - отметили на «МастерШеф».

За Александра болело много украинцев, но, конечно, есть и те, кто до сих пор не согласен с его победой. Так, критики отмечают, что блюда Цвигуна действительно космические, но надо уметь готовить для обычных людей, а также говорят, что среди участников были более достойные победы:

«Серветник куда интереснее, и произведений было крутых много они с Цвигуном на уровне»,

«Его блюда – действительно космос, а мы живем на земле, а не в космосе! Были более достойные участники, которые готовили не хуже и доступнее для потребителя блюда!»,

«Каждый раз его за уши тянули. Он не лидер! Да, талантлив, нахватался новых веяний. Но несовершенно не владеет новыми технологиями, а в классике полный профан, из-за этого и попадал неоднократно в «битву черных». Цвигун - кисель, уровень развития очень низкий. Вспомните сцену, когда они с Павой опозорились, Паву выгнали, а как себя вел Цвигун. Достойны суперфинала были Белодед, Пава и Паша, а остальная дешевая подтосовка».

Напомним, ранее вспомнили и путь Белодеда на МастерШеф.

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