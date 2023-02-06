Учасник «МастерШеф. Битва сезонів», фіналіст «МастерШеф»-8 та учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Владислав Міцкевич став ведучим нового шоу, пише Politeka.net.

Відомо, що побачити його можна буде на телеканалі ТЕТ, а в одному кадрі з Міцкевичем буде також знаходитись співачка Оля Полякова.

Нове шоу називається «Він готує, вона керує» і, за словами Міцкевича, контракт з ним вже підписано.

Також Міцкевич розповів на своїй сторінці в Інстаграм, як взагалі став ведучим нового шоу. За його словами, він спочатку розповів про себе і чому саме його треба взяти телеведучим, потім була зустріч із Поляковою.

«Далі підписали контракт. Зйомка промо і нарешті перша програма. Для мене че був великий стрес, я дуже нервував. Розумів, що не можу підвести, до ночі вчив сценарій, думав тільки про знімальний процес. Ще я розумів, що ольга Юріївна ведуча з великим досвідом, дуже відома. Переймався, щоб їй було комфортно», - розповів Міцкевич.

І, звісно, кухарю зовсім не хотілося повністю загубитися в тіні відомої співачки.

«Після першої програми я зрозумів всю механіку, мені стало набагато легше, та все вже йшло як по маслу», - запевнив Міцкевич.

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