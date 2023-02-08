Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил очаровательное фото со звездными коллегами.

Похоже, Юрий решил сделать милое селфи где-то в закулисье прямого эфира "Сніданку з 1+1". Перед камерой он появился вместе с Егором Гордеевым и Нелей Шовкопляс, они смотрят в камеру и забавно позируют.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Всем доброе утро! Это Сніданок! Пишите, как вы, где вы!?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Приветствую! Львов!".

"Вы лучшие".

"Привет из Волыни".

"Здравствуйте! Одесса! Холодно".

"Привет из теплой Испании!".

"Доброе утро из Ивано-Франковска".

"Привет, Хмельницкая область".

"Доброе утро, из Борислава".

"Доброе утро, Днепр!".

"Желтые Воды. Столько снега нападало, но холодно".

"Солнце, мороз, хорошая погода, все хорошо. Харьковская область".

Напомним, "Это тоже делает нас сильнее": Клопотенко из "Мастер Шеф" подбодрил и рассказал, как не раскисать.

Как сообщала Politeka, "Кто еще не видел…": Цымбалюк из "Крепостной" вышел на сцену в халате и сверкнул мускулами.

Также Politeka писала, что "Красотка неземная": Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако ошарашила нескромной фотосессией.