Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил очаровательное фото со звездными коллегами.
Похоже, Юрий решил сделать милое селфи где-то в закулисье прямого эфира "Сніданку з 1+1". Перед камерой он появился вместе с Егором Гордеевым и Нелей Шовкопляс, они смотрят в камеру и забавно позируют.
В подписи к публикации Горбунов написал: "Всем доброе утро! Это Сніданок! Пишите, как вы, где вы!?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:
"Приветствую! Львов!".
"Вы лучшие".
"Привет из Волыни".
"Здравствуйте! Одесса! Холодно".
"Привет из теплой Испании!".
"Доброе утро из Ивано-Франковска".
"Привет, Хмельницкая область".
"Доброе утро, из Борислава".
"Доброе утро, Днепр!".
"Желтые Воды. Столько снега нападало, но холодно".
"Солнце, мороз, хорошая погода, все хорошо. Харьковская область".
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